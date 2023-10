«Tyre Extinguishers» lüfteln in Zürich 75 SUVs

Die Klimaaktivisten «Tyre Extinguishers» trieben in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Zürich, in Hottingen und auf dem Zürichberg, ihr Unwesen. «75 Treffer letzte Nacht », schreibt die Gruppe auf X (ehemals Twitter). Und das in einer «sehr wohlhabenden Gegend der Stadt». SUVs seien «die Privatjets der Strasse», sie müssten von der Strasse verschwinden. «Wir machen so lange weiter, bis wir eine echte Veränderung sehen», teilt die Gruppierung mit.