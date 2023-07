U-21-EM: Die Schweizer Nati vor dem Duell gegen Spanien

Am Samstagabend will die U-21-Nati gegen Spanien in den EM-Halbfinal einziehen. Gegen den gleichen Gegner hat die Schweiz bereits im März gespielt. Ein gutes Vorzeichen.

Imeri trifft gegen Norwegen zum 2:1-Endstand. SRF

Darum gehts Am Samstagabend trifft die Schweizer U-21 im EM-Viertelfinal auf Spanien (20.45 Uhr).

Gegen den gleichen Gegner hat die Nati im März einen richtig starken Auftritt hingelegt.

Kastriot Imeri hat in den vergangenen sechs Länderspielen fünf Mal getroffen.

Gerade als Fabian Rieder (21) auf die Frage eines Journalisten antworten will, wird er von lauter Hip-Hop-Musik aus dem Nebenraum unterbrochen. «DJ Imeri ist im Stadion angekommen», sagt der Mittelfeldspieler und lacht. Von grosser Anspannung ist bei der Schweizer U-21 einen Tag vor dem Viertelfinal-Duell gegen Spanien (am Samstag ab 20.45 Uhr live bei uns) nur wenig zu spüren.

Dass die Nati trotz bislang nicht restlos überzeugenden Auftritten mit viel Selbstvertrauen ins Duell mit der europäischen Nummer eins geht, hat einen guten Grund. Vor drei Monaten zeigte die Schweizer Mannschaft im Testspiel in Almeria gegen denselben Gegner den vielleicht besten Auftritt in der Ära Rahmen und musste sich am Ende nur knapp 2:3 geschlagen geben. Rieder fehlte damals, weil er zeitgleich mit der A-Nati in der EM-Quali im Einsatz stand. Trotzdem kennt er die Stärken der Spanier ganz genau. «Es ist ein unglaublich guter Gegner», so Rieder. «Sie haben sehr viele Automatismen in ihrem Spiel, ähnlich wie die spanische A-Nationalmannschaft.»

Schlechteste Abwehr des Turniers

Trainer Patrick Rahmen will nicht verraten, welche Schlüsse er aus dem Testspiel vor drei Monaten zieht. Trotzdem weiss der Basler genau, wo sich sein Team noch verbessern muss, soll es mit dem Halbfinal-Einzug klappen. «In der Defensive müssen wir uns sicher noch steigern», so Rahmen. Mit acht Gegentoren in drei Partien stellen die Schweizer die mit Abstand schlechteste Abwehr des Turniers.

Offensiv konnte die Nati an der EM bislang deutlich mehr überzeugen. Mit den beiden Doppeltorschützen Dan Ndoye (22) und Kastriot Imeri (23) hat die Schweiz sogar zwei Eisen im Feuer, wenn es um den Titel des EM-Torschützenkönigs geht. Kein einziger Spieler hat an der Endrunde in Rumänien und Georgien bislang mehr als zwei Mal getroffen.

Fünf Imeri-Treffer in sechs Spielen

Vor allem Imeri zeigte zuletzt im Nati-Dress überzeugende Auftritte. Nach seinem Traumtor gegen Italien steht der Genfer bei fünf Toren in den letzten sechs Länderspielen – darunter je ein Treffer im Testspiel gegen Norwegen im vergangenen September sowie gegen Spanien im März. Beide Partien verlor die Schweiz 2:3. An den Norwegern hat sich die Nati beim 2:1-Sieg im EM-Startspiel bereits revanchiert – auch dank eines Imeri-Tors. Kein schlechtes Vorzeichen für das Viertelfinal-Duell gegen die Spanier, in dem «DJ Imeri» erneut für die Musik sorgen will.

