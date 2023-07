U-21-EM: Nati-Noten zum Viertelfinal gegen Spanien

Schweizer U-21 : Nur der Jüngste überzeugt – die Nati-Noten zum EM-Aus gegen Spanien

Die Schweizer U-21 scheitert im EM-Viertelfinal an Spanien. Während in der Abwehr nur ein Nati-Spieler durchfällt, enttäuschten vor allem in der Offensive gleich mehrere grosse Namen.