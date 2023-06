U-21-EM: Nati-Trainer Patrick Rahmen ist überglücklich

«Das Weiterkommen ist so natürlich ein bisschen speziell», musste auch der einzige Schweizer Torschütze Dan Ndoye im SRF zugeben. Weiter sagte der FCB-Spieler: «Wir haben insbesondere in den ersten beiden Spielen eine gute Leistung gezeigt. Solange die Partie gegen Frankreich ausgeglichen war, haben wir ebenfalls eine gute Leistung abgeliefert, was Mut machen sollte für das Spiel gegen Spanien». Am Samstag geht es gegen die Iberer (ab 21 Uhr live bei uns), ein weiterer grosser Brocken.

19-Jähriger überzeugt bei EM-Start-Debüt

Rahmen bestätigte, was nach Spielende offensichtlich war: «Wir sind natürlich überglücklich.» Für den scheidenden Coach, er wird neuer Trainer des FC Winterthur, war die Aufholjagd gegen Italien im zweiten Spiel ausschlaggebend für das Weiterkommen. «Bis zum 2:1 der Franzosen war die Leistung eigentlich sehr gut. Das Resultat der Norweger zeigt, dass der Sieg gegen diese nicht selbstverständlich war.» Und er schloss mit den Worten: «Wir haben jetzt eine grosse Nation hinter uns gelassen, wie, wird in ein paar Tagen niemand mehr fragen».

Der erst 19-jährige Aurèle Amenda, der sein erstes EM-Spiel von Beginn weg machte und dabei auch richtig überzeugte, meinte: «Obwohl wir nach dem heutigen Resultat ein wenig enttäuscht sind, geniessen wir es jetzt trotzdem ein Stück weit und bereiten uns auf den Samstag vor». Auch er empfand es als gute Leistung bis zum 1:2. Aber: «Gegen eine solche Mannschaft muss man 90 Minuten konzentriert bleiben. Am Schluss ist es natürlich glücklich, aber wir nehmen das gerne.» Nach Italien und Frankreich am Samstag also Spanien. Mit nochmals etwas Glück und mit einer konzentrierten Leistung über das gesamte Spiel sollte auch im Viertelfinal etwas drin liegen. Im März wusste die U-21-Nati die favorisierten Spanier bereits zu ärgern. Damals gingen die Schweizer im Testspiel zweimal in Führung, am Schluss verlor man aber knapp mit 2:3.