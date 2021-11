Spiele gegen Moldawien und Wales : U-21-Nati-Coach Mauro Lustrinelli fordert zwei Siege in den Pflichtaufgaben

Die Schweizer U-21-Nati steht vor zwei wichtigen Spielen in der EM-Qualifikation. Am Freitag empfängt die Mannschaft von Mauro Lustrinelli in Thun Moldawien, am Dienstag steht das Auswärtsspiel in Wales an.