U-21-EM: Ndoye und Imeri drehen Auftaktspiel gegen Norwegen

Rahmen gegenüber SRF auf die Frage, wieso es in der Kabine so lautes Klatschen gab: «Wir haben uns gefreut, dass wir gewonnen haben. Es war ein schwieriges Spiel. Wir haben uns das sicher anders vorgestellt in der ersten Halbzeit. Wir kamen nicht gut in die Gänge. Über den Teamspirit sind wir dann zurück ins Spiel gekommen. Nach etwa 20-30 Minuten waren wir dann dort wo wir etwa sein wollten. Wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Zu Beginn hatte ich das Gefühl, dass wir alle Duelle verloren haben. Es ist sicher auch hoch zu werten, dass wir heute nach einem Rückstand, was schwierig ist, zurückgekommen sind. Also von dem her bin ich sehr zufrieden, dass wir nun das Resultat haben und das erste Spiel gewinnen konnten.»