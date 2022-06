Bester Grupppenzweiter : U-21-Nati holt EM-Ticket, verliert aber Trainer Mauro Lustrinelli

Die Schweizer U-21 schafft die direkte Qualifikation für die EM im kommenden Jahr. Allerdings mit einem neuen Trainer, weil Mauro Lustrinelli zum FC Thun geht.

Die U-21-Nati qualifiziert sich für die EM im kommenden Jahr – ohne selber überhaupt zu spielen. Nach dem 1:1 auswärts in Moldawien musste das Team von Mauro Lustrinelli bis Dienstagabend ums EM-Ticket zittern. Weil Dänemark nach einem 3:2 gegen die Türkei die Schweiz nicht mehr als bester Gruppenzweiter ablösen kann, ist die EM-Quali nun in trockenen Tüchern. Den Dänen fehlten am Ende drei Tore.

Allerdings wird die Nati das Turnier in Rumänien und Georgien wohl mit einem neuen Trainer bestreiten müssen. Mauro Lustrinelli wird in die Challenge League wechseln und den FC Thun übernehmen. Die Berner Oberländer hatten am Montag angekündigt, diesen Donnerstag ihren neuen Cheftrainer zu präsentieren. «Aus Rücksicht auf dessen jetzigen Arbeitgeber wird voraussichtlich bis Mittwoch auf eine Veröffentlichung verzichtet und keine Stellung dazu genommen», so Thun in einer Medienmitteilung.