Der neuformierten Schweizer U-21-Nati glückt der Auftakt in die Qualifikation zur EM 2023. Die Mannschaft von Mauro Lustrinelli schlägt Gibraltar in Sion mit 4:0.

Ungefährdeter Sieg in Sion : U-21-Nati startet mit einem 4:0 gegen Gibraltar in die EM-Quali

Jan Kronig glänzte gegen Gibraltar mit einem Traumtor. Pascal Muller/freshfocus Felix Mambimbi & Co siegen gegen Gibraltar problemlos. Pascal Muller/freshfocus Alexandre Jankewitz jubelt nach seinem Tor zum 1:0. Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Die Schweizer U-21-Nati spielte am Freitagabend ihre erste Partie in der Quali zur EM 2023.

Die neu formierte Mannschaft von Mauro Lustrinelli schlägt Gibraltar problemlos mit 4:0.

Bereits am nächsten Dienstag kommt es in der Quali-Gruppe schon zum Rückspiel in Gibraltar.

Die U-21-Nation erledigt ihre Pflichtaufgabe gegen Gibraltar relativ souverän und besiegt die Auswahl aus dem Zwergenstaat im Sittener Tourbillon mit 4:0.

U-21-Nati-Trainer Mauro Lustrinelli schickte im Gegensatz zum letzten Gruppenspiel an der EM in Slowenien im vergangenen März eine fast komplett umformierte Startelf auf den Rasen. Einzig die beiden YB-Akteure Alexandre Jankewitz und Felix Mambimbi standen beim 0:3 gegen Portugal bereits in der Anfangsformation.

Ex-Southampton-Profi Jankewitz war es dann auch, der bereits nach vier Minuten das Skore eröffnet. Der Mittelfeldspieler spitzelte das Leder nach einem tollen Zuspiel von Lausannes Gabriel Bares am Gibraltar-Goalie vorbei in die Maschen.

Kronig glänzt mit einem Traumtor

Danach drückten die Schweizer vehement auf den zweiten Treffer, sündigten aber gleich mehrfach im Abschluss. Umso herrlicher war dann die Aktion in der 25. Minute, in der Aarau-Verteidiger Jan Kronig mit einem unfassbaren Tor für staunende Gesichter im Tourbillon sorgte. Kronig nahm aus der zweiten Reihe volles Risiko und haute den Ball genau ins Lattenkreuz. In der 36. Minute sorgte dann Felix Mambimbi mit dem 3:0 für die Vorentscheidung in der Partie, als der YB-Stürmer einen Abpraller des gegnerischen Torhüters eiskalt versenkte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit agierten die Schweizer dann nicht mehr ganz so überzeugend wie zuvor und verschossen in der 66. Minute durch Filip Stojilkovic sogar einen Penalty. Richtig gefährlich wurde es für die Mannschaft von Mauro Lustrinelli aufgrund der beschränkten Möglichkeiten von Gibraltar jedoch nie. Für den Schlusspunkt war dann Zeki Amdouni besorgt. Der Lausanne-Angreifer setzte in der 77. Minute eine punktgenaue Flanke des starken Kronigs per Kopf zum 4:0 ins Netz.

Am Dienstag folgt für die Schweiz das Auswärtsspiel in Gibraltar

Die Chance zur Revanche bietet sich Gibraltar bereits am kommenden Dienstagabend, wenn die Auswahl aus dem Zwergstaat die Schweizer U21 im heimischen Victoria Stadium empfängt. Um sich auf direktem Weg für die EM-Endrunde 2023 zu qualifizieren, muss die Schweizer U-21 ihre Quali-Gruppe entweder gewinnen oder bester Gruppenzweiter werden. Sollte dies der Lustrinelli-Equipe nicht gelingen, besteht immer noch die Möglichkeit, sich als einer der acht weiteren Gruppenzweiten über die Playoffs das Ticket für die Euro zu sichern. Die Qualifikation dauert bis Ende Juni; die Playoffs sind im September 2022 vorgesehen.