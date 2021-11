Anfangs gab es viel Geknorze – U-21-Youngsters Amdouni, Husic und Rieder schiessen Moldawien ab

In Thun sahen die 1448 Zuschauerinnen und Zuschauer eine umkämpfte Partie der Schweizer U-21-Nati. Am Ende gab es für die Schweizer in der EM-Quali einen verdienten Sieg gegen Moldawien.

1 / 3 Zeki Amdouni schoss das 1:0 gegen Moldawien. Urs Lindt/freshfocus Die Partie gegen Moldawien war stark umkämpft. Urs Lindt/freshfocus Alexandre Jankewitz hatte viel Mühe – so wie seine Kollegen in der U-21-Nati auch. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Die Schweizer U-21-Nati spielte am frühen Freitagabend gegen Moldawien.

Die Partie war hart umkämpft.

Am Schluss gab es einen verdienten Sieg.

Die Ausgangslage vor den letzten beiden Pflichtspielen des Jahres war eindeutig. U-21-Coach Mauro Lustrinelli forderte in der EM-Quali gegen Moldawien und Wales zwei Siege. Den ersten schafften sie, gab es doch am frühen Freitagabend in Thun gegen erstgenannten Gegner einen 3:0-Sieg.

Die Schweizer U-21-Nati begann stark. Während den ersten rund 20 Minuten dominierten die jungen Schweizer die Moldawier. Sie hatten auch mehrere Chancen, doch allesamt vergaben sie. Die beste Möglichkeit hatte YB-Spieler Fabian Rieder, als er in der 23. Minute am Moldawien-Goalie Iulian-Sebastian Agachi scheiterte. In der Folge gaben die Schweizer jedoch ab. Und das markant. Die Moldawier schafften es immer besser, die U-21-Nati zu kontrollieren. Bitter: Kurz vor der Pause knickte Captain Simon Sohm um. Der Parma-Spieler humpelte vom Feld, er konnte nicht mehr weiterspielen.

Amdouni schoss nach der Pause das 1:0

Auch in der zweiten Halbzeit passierte lange Zeit nichts. Die 1448 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen eine Partie, in der die Schweizer viel versuchten – aber selten gefährlich vor das gegnerische Tor kamen. Die U-21-Nati rannte immer und immer wieder an. Die Moldawier machten nur etwas: verteidigen. Doch die Schweizer Youngsters brachten das Runde einfach nicht ins Eckige. Besonders Dan Ndoye liess eine Chance nach der anderen liegen. Zum Beispiel in der 62. Minute: Er und Filip Stojilkovic raubten sich gegenseitig den Ball und somit die Möglichkeit, das 1:0 zu schiessen.

In der 66. Minute war dann aber der Bann gebrochen. Zeki Amdouni schoss das 1:0. Endlich! Nach einem Freistoss konnten die Moldawier den Ball nicht klären und so kam Amdouni an den Ball und köpfte ihn ins Tor. Agachi hatte keine Chance. Anel Husic baute kurz darauf die Führung aus (76. Minute). Rieder haute den Ball zur Mitte, wo Husic lauerte und den Ball in seinem erst 2. Einsatz für die U-21-Nati in die Maschen drosch. In der 86. Minute traf dann noch Rieder nach einem sehenswerten Konter zum 3:0. Dank des Siegs bleibt die Schweizer U-21-Nati in der Gruppe E Erster vor der Niederlande.