Bergung durch ferngesteuertes U-Boot

Die Bergung gelang allerdings ohne Probleme, wie die US-Marine am Montag mitteilte. CURV 21 befestigte dazu am Meeresgrund Kabel am rund 6,4 Tonnen schweren Heli, anschliessend wurde er per Kran zum Bergungsschiff an die Oberfläche gezogen. Dabei brach der Tauch-Roboter seinen eigenen Tiefen-Weltrekord für die Bergung eines Flugzeugs aus dem Meer. Nun wird das Wrack an Land und später in die USA gebracht und auf die Ursachen des Absturzes hin untersucht.