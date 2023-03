Wembley-Stadion : U2, The Rolling Stones und Pink spielen an Live-Aid-Konzert für die Ukraine

Will für die Ukraine in London singen: Pink. (Archivbild)

U2, The Rolling Stones und Pink werden am 24. Juni in London erwartet.

Ein spektakuläres Live-Konzert soll am 24. Juni im Wembley Stadium in London die Opfer der russischen Invasion in der Ukraine unterstützen. Musikgrössen wie U2, The Rolling Stones, The Killers und Pink sollen am Live-Aid-Gig auftreten. Wie «The Sun» eine Quelle zitiert, soll das Konzert «riesig» werden.