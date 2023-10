Uber Eats: Diebe wollten Lieferroboter klauen – «es endete nicht gut für sie»

1 / 8 Diese Roboter von Serve Robotics sind auf den Strassen von Los Angeles unterwegs. Serve Robotics Sie bringen für Uber Eats Essen zu den Kunden. Serve Robotics Sie sind autonom unterwegs und suchen mithilfe von Kameras und GPS ihr Ziel. Mitarbeitende in einer Zentrale überwachen die Lieferungen. Serve Robotics

Darum gehts In den USA versuchten zwei Personen, einen Lieferroboter von Uber Eats zu klauen.

Der Diebstahl misslang und der Roboter konnte in letzter Sekunde davonfahren.

Die Filmaufnahmen des versuchten Diebstahls wurden der Polizei übergeben.

Laut der US-Roboterfirma Serve Robotics konnte die Polizei die Täter kurze Zeit später verhaften.

Autonome Roboter fahren in vielen Teilen der Welt zu Lieferzwecken auf Strassen und Trottoirs. In der Luft tun es ihnen Lieferdrohnen gleich. Sei es für Firmenlieferungen oder als privater Lieferservice etwa für Essen. Für Letzteres schickt die US-Roboterfirma Serve Robotics ihre fahrbaren, autonomen Maschinen im Raum Los Angeles auf gastronomische Lieferreise. Damit sie in diesem rauen Umfeld nicht zum einfachen Ziel von Kriminellen werden, hat die Betreiberfirma vorgesorgt.

Der Roboter flüchtete spektakulär

Serve Robotics liefert hauptsächlich für Uber Eats. Die Roboter sind mit Kameras ausgestattet, um ihr Ziel zu finden oder um potenzielle Probleme bei der Auslieferung zu identifizieren. Praktischer Nebeneffekt: Mithilfe der Kameras können auch Personen identifiziert werden, die dem Roboter Böses wollen. «Irgendein Genie hat mal versucht, einen unserer Roboter zu stehlen. Es endete nicht gut für sie», schreibt Ali Kashani, Gründer von Serve Robotics auf Twitter. Der Dieb versuchte, den Roboter gemeinsam mit einer anderen Person in einen Lastwagen zu schleppen, doch der «Francisco» genannte Liefer-Bot konnte im letzten Moment von der Rampe springen und davonfahren.

Die Firma schickte alle Filmaufnahmen des Diebstahlversuches an die Polizei von Los Angeles (LAPD). Die Polizei konnte beide Täter – gegen einen war bereits ein Haftbefehl ausstehend – dank der Angaben von Serve Robotics in nur wenigen Minuten verhaften. Im August wurde einer der beiden verurteilt, schreibt Serve Robotics in einem Blog-Post. «Francisco» sei dabei nicht beschädigt worden und liefere bereits wieder Burritos und Pizzas aus. Es war laut der Firma das erste Mal, dass ein solcher Diebstahl versucht wurde. Die Kameraaufnahmen würden aus Datenschutzgründen nach einer Weile automatisch gelöscht werden, so die Firma.

Auch in der Schweiz gibts Lieferroboter

Roboter für den Lieferdienst wurden auch hierzulande bereits getestet. Zwar gibt es bisher noch keinen regulären Lieferservice, der wie in Los Angeles autonom durch Roboter ausgeführt wird. Verschiedene Firmen betreiben jedoch einzelne Projekte. So hat die Post einen Indoor-Roboter lanciert, der in Spitälern Medikamente und Essen transportierte – unter anderem im Zürcher Stadtspital Triemli.

So liefern die Roboter in der Stadt Zürich. Die Post testete mit dem Warenhaus Jelmoli die Lieferung per Roboter auf Rädern. 20M

Ein weiterer Roboter, der ebenfalls von der Post entwickelt wurde, lieferte für das Warenhaus Jelmoli in einem kurzen Projekt Ware an die Kunden aus (siehe Video oben). Auch die Migros testete die autonome Lieferung mit einem selbstfahrenden Auto. Dieses lieferte lokal in Ebikon zwischen der Migros und der Firma Schindler Essen.