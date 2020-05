Rund 30 Restaurants machen mit

Uber Eats liefert ab Dienstag Essen in Luzern aus

Luzern ist die elfte Region der Schweiz, in der die App für Essenslieferungen des Technologieunternehmens Uber verfügbar ist. Zum Start am Dienstag sind rund 30 Luzerner Partner-Restaurants auf der Plattform vertreten.

Täglich von 10 bis 23 Uhr können Luzerner ab Dienstag Gerichte einfach per App oder Webseite bestellen. Wie am Montag mitgeteilt wurde, würden die Bestellungen in weniger als 30 Minuten am gewünschten Ort ausgeliefert werden. Das Liefergebiet umfasse das Stadtzentrum und reiche vom Rotsee bis nach Kriens. Es bestehe kein Mindestbestellwert, wie das Unternehmen mitteilte.