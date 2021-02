Das Angebot gilt in Zürich, Basel, Genf und Lausanne.

Auf schnellstem Weg ins Impfzentrum und wieder zurück – das bietet Uber ab Mittwoch, 3. Februar, umsonst an. In Zürich, Basel, Genf und Lausanne vermittelt das Unternehmen pro Person zwei kostenlose Fahrten bis zu je maximal 20 Franken, wie Uber in einer Medienmitteilung schreibt.