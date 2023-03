Freiburg: Uber-Fahrer belästigte 28-Jährige und versuchte sie zu überfahren

Eine damals 26-jährige Frau rief in einer Nacht im März 2018 einen Uber-Fahrer, der sie von Lausanne nach Attalens FR bringen sollte. Im Auto streichelte der 40-jährige Eritreer erst das Gesicht der Kundin und steckte ihr dann einen Finger in den Mund. Als diese den Angriff abwehrte, packte der Fahrer ihre Hand und versuchte, sie auf seinen erregten Penis zu legen. Das Opfer alarmierte daraufhin ihren Partner, welcher am Ankunftsort auf sie wartete. Bei der Ankunft stellte er den Fahrer zur Rede, woraufhin dieser zweimal auf das Paar zufuhr und die jungen Leute mit seinem Auto streifte.