St. Gallen: Uber gegen Taxi – «Das macht die Branche kaputt»

Viele Personen in der Schweiz nutzen Uber, um sich fortzubewegen . In der Stadt St. Gallen ist das Unternehmen jedoch bis heute nicht angekommen. Grund dafür ist mitunter das St. Galler Taxireglement aus dem Jahr 1995, das für eine Fahrbewilligung beispielsweise gute Ortskenntnisse voraussetzt.

Im Vergleich zu anderen Städten boomt das Taxi-Geschäft in St. Gallen. So hörten nach Zahlen der Stadtpolizei Zürich mehr als ein Drittel der Taxifahrer in Zürich auf. In Basel sieht die Situation ähnlich aus, wie SRF berichtet. Zu begründen sei dies unter anderem mit der Einführung von Uber in den Schweizer Städten.