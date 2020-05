Shooter-Kopie

Ubisoft verklagt Google und Apple wegen «Rainbow Six»-Klon

In den App-Stores ist eine Kopie von Ubisofts beliebtem E-Sport-Titel «Rainbow Six: Siege» aufgetaucht. Dem Entwickler gefällt das gar nicht, und reicht gegen die Techkonzerne eine Klage ein.

Chinesische Kopien sind für erfolgreiche Entwickler im Westen und in Europa immer wieder ein Problem. Mal sind die Games ein billiger Abklatsch, mal erscheinen sie wie eine Kopie bis ins letzte Detail. Bei diesem Fall scheint zumindest Letzteres mit Sicherheit zuzutreffen.

«Area F2», so nennt sich das Mobile-Game, das den beliebten Taktik-Shooter «Rainbow Six: Siege» nachahmt. Nicht nur Waffen und Charaktere scheinen gleich, sondern auch das gesamte Spielprinzip und die Maps wurden schamlos kopiert (siehe Trailer oben). Momentan macht das Mobile-Game auch in den europäischen App-Stores die Runde.