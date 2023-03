UBS-Offerte sorgte für «blankes Entsetzen» in der CS-Chefetage

Das Aktiengeschäft zwischen den beiden Banken solle noch am Sonntagabend unterzeichnet werden – und zwar zu einem Bruchteil des Schlusskurses der Credit-Suisse-Aktien vom Freitag, berichtet die «Financial-Times».

Der Bankenkrimi läuft weiter: Die Schweizer Grossbank UBS hat nach einem Medienbericht angeboten, den taumelnden Lokalrivalen Credit Suisse (CS) für bis zu eine Milliarde US-Dollar zu übernehmen. Dazu planten die Schweizer Behörden die Gesetze so zu ändern, dass eine Abstimmung der Aktionäre für die Transaktion umgangen werden könne, berichtete die «Financial Times» (FT) am Sonntag. So solle garantiert werden, dass die Transaktion noch bis Montag abgeschlossen wird.