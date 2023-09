UBS-CEO Sergio Ermotti: «Wir haben schon 2016 die Übernahme der CS geprüft»

«All diejenigen, die sagen, es braucht unbedingt zwei Grossbanken in der Schweiz, weil sonst ein Klumpenrisiko besteht, haben zu kurz gedacht»: UBS-CEO Sergio Ermotti. (31. August 2023)

Die Übernahme der CS stand bereits 2016 im Raum, wie UBS-CEO Sergio Ermotti in einem Interview nun sagt.

3000 Personen in der Schweiz verlieren ihre Stelle und die Marke Credit Suisse wird komplett verschwinden. Das teilte die UBS diese Woche im Rahmen der Präsentation der Quartalszahlen mit. Die Schweizer Grossbank hat mit der Übernahme der Credit Suisse einen Quartalsgewinn von 29 Milliarden Dollar verbucht, laut Bloomberg ist dies der höchste Quartalsgewinn einer Bank überhaupt.

In einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagt UBS-CEO Sergio Ermotti nun, dass die Geschäftsleitung der Grossbrank bereits 2016 die Übernahme der Credit Suisse geprüft habe. «Wir waren damals in Sorge, weil wir sahen, dass die CS ein falsches Geschäftsmodell hatte, was zur Übernahme durch Dritte hätte führen können», sagt Ermotti.