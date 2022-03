Geschäftsbericht 2021 – UBS-Chef Ralph Hamers erhielt 2021 11,5 Millionen Franken Lohn

1 / 2 Er hat sein erstes vollständiges Jahr als CEO hinter sich: 2021 verdiente Ralph Hamers 11,5 Millionen Franken. REUTERS Die Bank sieht mit Bezug auf den Ukraine-Krieg keine grossen Gefahren für ihr Geschäft. REUTERS

Darum gehts Die UBS hat ihren jährlichen Geschäftsbericht veröffentlicht.

Daraus geht hervor, dass der neue CEO, Ralph Hamers, 2021 11,5 Millionen Franken verdient hat.

Die Bank sieht mit Bezug auf den Ukraine-Krieg keine grossen Gefahren für ihr Geschäft.

Die Schweizer Grossbank hat am Montag ihren Geschäftsbericht veröffentlicht. Daraus geht unter anderem hervor, wie das Finanzinstitut ihre führenden Mitarbeitenden entlöhnt hat. So verdiente der CEO Ralph Hamers in seinem ersten vollständigen Amtsjahr 11,5 Millionen Franken. 3,1 Millionen davon erhielt er ausbezahlt.

Vorgänger verdiente mehr

Hamers ist der Nachfolger von Sergio Ermotti, der während neun Jahren als CEO der Bank amtete. Damit verdient Hamers leicht weniger als sein Vorgänger: Ermotti erhielt in seinen letzten beiden Amtsjahren 12,5 Millionen (2109) und 13,3 Millionen (2020). Insgesamt wurden an die Geschäftsleitung der Bank 107,8 Millionen Franken ausgeschüttet.

Axel Weber, der Präsident des Verwaltungsrats, verdiente 2021 gleich viel wie im Jahr davor: Seine Arbeit wurde mit 5,2 Millionen Franken entlöhnt. Insgesamt wurden an die Mitglieder des Verwaltungsrats 12,1 Millionen ausbezahlt.

Krieg in Ukraine wenig Auswirkungen

Die UBS sehe sich mit Blick auf den Ukraine-Krieg, was das eigene Geschäft angehe, einem geringen Risiko ausgesetzt, schreibt «Finanz- und Wirtschaft». Das direkte Engagement in Russland, in der Ukraine und in Weissrussland sei begrenzt, ebenso das Engagement in den angrenzenden europäischen Ländern.

Als eine besondere Gefahr für ihr Geschäft betrachtet die UBS die weltweite Zunahme von Cyberangriffen auf Unternehmen und Organisationen.

Rekordgewinn und drohende Busse

Noch nicht gesprochen ist die definitive Höhe der Busse, die die UBS in einem Rechtsstreit in Frankreich bezahlen muss. Darum – und auch mit Blick auf mögliche weitere Fälle – hat die Bank Rückstellungen getätigt, in der Höhe von knapp 2,6 Milliarden Franken.

Bereits Anfang Februar veröffentlichte die grösste Schweizer Bank ihre Jahreszahlen . Die UBS fuhr 2021 rund 7,5 Milliarden Dollar Gewinn ein. Das bedeutete ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und das beste Ergebnis seit 2006. Aktionäre erhielten eine höhere Dividende, als von Experten und Expertinnen erwartet. Die Bank erhöhte den Anteil von 37 auf 50 Cent je Aktie.