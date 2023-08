Finanzplatz: Credit Suisse streicht in der Schweiz 3000 Stellen

Gemäss «Bloomberg» ist die UBS die erste Bank auf der Welt, die 29 Milliarden Franken Gewinn in einem Quartal macht. Die Zahl sei allerdings nur zustande gekommen, weil die Bank bloss drei Milliarden Franken für die CS bezahlt habe, sie nun in der Bilanz aber massiv höher bewerte, so das Nachrichtenportal. Die neue UBS verwalte nun Kundenvermögen in der Höhe von über fünf Billionen US-Dollar.