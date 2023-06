UBS übernimmt heute Credit Suisse

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wird am 12. Juni vollzogen werden. Damit wird die Credit Suisse in der UBS aufgehen. Aber was heisst das genau? Hier findest du alle Antworten zum historischen Tag für den Finanzplatz Schweiz.

Was ist passiert?

Was passiert heute, Montag?

Was passiert mit meinem CS-Konto?

Übernimmt die UBS die CS-Angestellten?

Mit dem UBS-CS-Deal entsteht eine der grössten Banken weltweit: Falls es keine Entlassungen gibt, vereint sie über 120’000 Angestellte. Trotzdem dürfte die Übernahme zu einer grossen Entlassungswelle führen. Die Bank will bis zu acht Milliarden Dollar Kosten einsparen, ein Grossteil davon soll durch Personalabbau bewerkstelligt werden. Allein in der Schweiz dürften 10’000 Stellen abgebaut werden. Noch gibt es allerdings keine genauen Informationen über die Zukunft der Angestellten.

Was passiert mit den Aktien?

Am Montag werden die CS-Aktien von der Börse genommen. Personen, die noch CS-Aktien besitzen, erhalten automatisch UBS-Aktien. Das Umtauschverhältnis beträgt 22,48 zu eins. Der Preis wurde bei der Zwangsfusion festgeschrieben und entspricht einem Übernahmepreis von drei Milliarden Franken. Am Montagmorgen dürfte die CS-Aktie aber noch handelbar sein.

Wie schaut das neue Führungsteam aus?

Die UBS soll fünf Unternehmensbereiche, sieben Konzernfunktionen und vier Regionen sowie zusätzlich die Credit Suisse AG umfassen. Jede dieser Einheiten wird von einem Konzernleitungsmitglied vertreten, die alle an Group CEO Sergio Ermotti berichten. CS-CEO Ulrich Körner wird mit Abschluss der Transaktion UBS-Konzernleitungsmitglied. Todd Tuckner folgt mit Abschluss der Transaktion auf Sarah Youngwood als Group Chief Financial Officer. Beatriz Martin Jimenez wird zum Head Non-Core and Legacy und President Region EMEA ernannt. Michelle Bereaux wird zum Group Integration Officer ernannt, Stefan Seiler zum Group Head Human Resources and Corporate Services. Alle fünf werden Mitglieder der UBS-Konzernleitung.