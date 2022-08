Für Geschlechts-Bestätigung: UBS denkt über mehr bezahlte Ferientage für trans Menschen nach

Die Bank suche darum trans Menschen, die Lust hätten, Ende September an einem Workshop zum Thema in Zürich teilzunehmen, hiess es auf Instagram.

Ein Beitrag auf Instagram legt nahe, dass die UBS trans Menschen, die ihr Geschlecht bestätigen müssen, bezahlte Freitage geben will.

Umfang unklar

Das kann rechtliche, medizinische und soziale Aspekte umfassen. Etwa die Änderung des Geschlechts in Dokumenten wie dem Pass oder dem Führerausweis, Aufenthalte in Spitälern für ärztliche Untersuchungen oder Operationen oder den Kauf von Kleidern, die der neuen Geschlechtsidentität besser entsprechen.

Die Bank wollte sich auf Anfrage der Redaktion nicht dazu äussern und schickte der Redaktion stattdessen ein allgemeines Statement: Diversity & Inclusion seien ein wichtiges Thema, und man suche stets Möglichkeiten, die Vielfalt in der Bank weiter zu fördern. Man habe eine inklusive Kultur, behandle alle Mitarbeitenden fair, alle hätten die gleichen Chancen. «Wir diskutieren regelmässig – auch in Workshops – mit unseren Mitarbeiternetzwerken und mit externen Dritten verschiedene Themen, darunter auch LGBTQ+.»

Workshop in Zürich

Die UBS suche nun trans Menschen, die Lust hätten, Ende September an einem Workshop in Zürich teilzunehmen, hiess es auf Instagram. Dieser soll rund zwei Stunden dauern. Die Unterlagen für den Workshop seien auf Englisch, die Kosten für die Anreise aus der Schweiz übernehme die Bank.

Die Zurich-Versicherung hat in Neuseeland und Australien etwas Ähnliches umgesetzt: Trans Mitarbeiter erhalten in den Ländern vier Wochen bezahlte oder bis zu zwölf Monate unbezahlte Ferien, um ihr Geschlecht zu bestätigen. Die Redaktion fragte bei Zurich an, ob das auch für die Schweiz geplant sei. Eine Reaktion blieb aus.