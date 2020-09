A man walks behind a logo of Switzerland's bank UBS in Zurich, Switzerland, Tuesday, January 22, 2018. (KEYSTONE/Ennio Leanza)..

Die Schweiz hat gestern an der Urne Ja zum zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub gesagt. Einen Schritt weiter geht nun die UBS. Sie baut den Vaterschaftsurlaub für ihre Mitarbeiter in der Schweiz von zwei auf neu vier Wochen aus, wie die Grossbank am Montag in einer Mitteilung schreibt.