Schweizer Bank : UBS erzielt bestes Ergebnis seit 15 Jahren

Die UBS fährt 2021 rund 7,5 Milliarden Dollar Gewinn ein. Es ist das beste Ergebnis seit 15 Jahren.

Die UBS kann für 2021 deutlich bessere Zahlen ausweisen als 2020. Die Bank erzielt einen Reingewinn von rund 7,5 Milliarden Dollar, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. «Unsere Kunden setzten 2021 weiterhin ihr Vertrauen in uns – wegen unserer Inhalte, unserer Beratung und unserer Lösungen. Unsere verwalteten Vermögen belaufen sich mittlerweile auf 4,6 Billionen US-Dollar», wird CEO Ralph Hamers in der Medienmitteilung zitiert.