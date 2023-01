UBS erzielte einen Gewinn von 7,1 Milliarden Franken 

Schweiz : UBS erzielte 2022 einen Gewinn von 7,1 Milliarden Franken

Wie die UBS in einer Medienmitteilung am Dienstagmorgen schreibt, hat die Grossbank im Jahr 2022 «in einem schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld» solide Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2022 erzielt. «Unsere Performance zeigt, dass unsere Strategie richtig ist», heisst es weiter. Die Kunden hätten sich mit dem Wunsch nach Beratung und Stabilität an die Bank gewandt.

Ergebnis übertrifft Erwartungen von Analysten

Dank eines unerwartet guten Schlussquartals stand am Ende ein Gewinn von 7,6 Milliarden US-Dollar (7,1 Milliarden Franken) in den Büchern und damit zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Grossbank mitteilte. Damit übertraf die UBS die Erwartungen von Analysten deutlich. Insgesamt vertrauten die Kunden der Bank im vergangenen Jahr rund 60 Milliarden Dollar an frischem Geld an, davon 23 Milliarden im vierten Quartal.