UBS gibt neue Führungsstruktur bekannt

Die UBS will die Übernahme der CS in den nächsten Wochen abschliessen.

Die UBS hat am Dienstag ihre neue Unternehmensstruktur und ihr Führungsteam bekanntgegeben, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Dieser Schritt bilde einen «wichtigen Meilenstein» beim Zusammenschluss der beiden Unternehmen. Die Bank gehe davon aus, dass der rechtliche Abschluss der Transaktion in den nächsten Wochen erfolge. Trotzdem: «Die UBS AG und die Credit Suisse AG werden bis auf weiteres unabhängig agieren», so die Grossbank in der Medienmitteilung.