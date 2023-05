Obergericht : UBS-Kundenberater knöpft Spitzensportlern vom Balkan Geld ab

1 / 3 Der Beschuldigte mit seinem Verteidiger am Prozess vor dem Zürcher Obergericht. 20min/hoh Das Obergericht hat den Ex-Kundenberater zu drei Jahren verurteilt, wovon er ein Jahr absitzen muss. Gerichte Zürich Das Bezirksgericht Zürich hat ihn im Januar 2022 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. 20min/hoh

Der heute 43-jährige Schweizer war seit 2008 bei der UBS als Kundenberater angestellt. Dabei tätigte er zwischen 2010 und 2015 unrechtmässige Geldüberweisungen von circa zwei Millionen Franken und Barbezüge von einer halben Million Franken. Alles in allem betrug der Schaden laut Anklageschrift zweieinhalb Millionen Franken. Mit den Geldüberweisungen kaufte er unter anderem in Belgrad zwei Eigentumswohnungen, liess Geld Drittpersonen zukommen oder investierte es in die Gelateria mit seiner Ex-Frau.

Der Kundenberater mit serbischen Wurzeln war bei der UBS am Zürcher Paradeplatz hauptsächlich für die Betreuung von Bankkunden aus dem Balkan zuständig. Darunter waren ehemalige und aktuelle Spitzensportler, namentlich Fuss- und Basketballer. So hat er einem ehemaligen serbischen Profi-Fussballer über 650’000 Franken abgeknöpft sowie einen in Österreich spielenden Fussballer um eine Viertelmillion Franken erleichtert.

Der Banker machte in der internen Kundengeschichte unwahre Einträge, wonach die Bankkunden jeweils Zahlungsaufträge erstellt hätten. Erleichtert wurde ihm der Betrug dadurch, weil mit den Kunden ein mehrjähriges Vertrauensverhältnis bestand.

Unbedingte Strafe vom Bezirksgericht

Das Bezirksgericht Zürich hat den Kundenbetreuer wegen gewerbsmässigen Betrugs und weiterer Finanzdelikte im Januar 2022 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt – er soll also die ganze Strafe absitzen. Zudem muss er der UBS 1,5 Millionen Franken zurückzahlen.

Dagegen gelangte der grundsätzlich geständige Mann ans Obergericht und verlangte am Prozess vom Donnerstag eine Strafreduktion. «Ich warte jetzt seit achteinhalb Jahren auf ein Urteil. Ich muss bestraft werden, aber die drei Jahre sind zu lange.» Sein Verteidiger forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren. «Die Kontrollmechanismen der UBS waren mangelhaft. Mein Mandant hatte ein leichtes Spiel und war nicht raffiniert vorgegangen.» Der Deliktzeitraum habe über vier Jahre gedauert. Die Bank trage eine Opferverantwortung. Der Verteidiger kritisierte scharf das lange Strafverfahren, das wie ein Damoklesschwert über seinem Mandanten hänge. «Das Strafverfahren ist eine horrende Belastung. Mein Mandant wähnt sich seit Jahren im Schraubstock der Strafjustiz», so der Verteidiger.

Unter Druck Wohnung an Kunden abgetreten

Der Beschuldigte ist geschieden und arbeitet jetzt als kaufmännischer Angestellter in einer Handwerksfirma und als selbstständiger Unternehmensberater. «Mein Mandant will die Schulden zurückzahlen, er hat sich seither wohlverhalten und in den Arbeitsmarkt integriert», sagte der Verteidiger. Die lange Verfahrensdauer sei Strafe genug, es solle ihm der bedingte Strafvollzug gewährt werden. Der exakte Schaden sei auf den Zivilweg zu verweisen.

Die Staatsanwaltschaft hat zwei Eigentumswohnungen in Belgrad und eine Wohnung im Zürcher Oberland beschlagnahmen lassen. Eine der beiden Wohnungen in Belgrad hat der Kundenberater aber an einen betrogenen UBS-Kunden abtreten müssen. «Unter Druck», wie er am Prozess sagte. Er sei in Belgrad von fünf kräftigen Männern aufgefordert worden, beim Notar die Abtretung der Wohnung zu unterschreiben.

Der Staatsanwalt forderte die Bestätigung des Urteils der Vorinstanz, eine Ersatzabgabe von 350’000 Franken an den Staat sowie die Verwertung der beschlagnahmten Immobilien und Vermögenswerte. «Eine der beiden Wohnungen in Belgrad wurde ausschliesslich mit den Kundengeldern gekauft.» Zum langen Strafverfahren sagte er, dass der Beschuldigte daran nicht ganz unbeteiligt gewesen sei.

Kann Strafe in Halbgefangenschaft absitzen

Das Obergericht reduzierte die Strafe auf drei Jahre: Zwei Jahre werden aufgeschoben und ein Jahr muss der Beschuldigte in Halbgefangenschaft absitzen. Zudem muss er hunderttausend Franken dem Staat abliefern. «Das Beschleunigungsgebot wurde verletzt», sagte der vorsitzende Richter zur langen Verfahrensdauer. Der Beschuldigte sei aber planmässig und schamlos vorgegangen. Die Schadenersatzforderung der UBS wird auf den Zivilweg verwiesen. Die Grundbuchsperre über die zwei Wohnungen in Belgrad wird aufgehoben, nicht jedoch die über die Eigentumswohnung im Zürcher Oberland.