Frankreich – UBS legt Berufung gegen Steuerbetrugs-Urteil in Paris ein

Nachdem die UBS am vergangenen Montag auch in zweiter Instanz vom Berufungsgericht wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig gesprochen worden war, geht sie nun gegen das Gerichtsurteil aus Frankreich in Berufung.

Wie die UBS in einem Communiqué am Montagabend mitteilte, hat sie beim französischen Kassationsgerichtshof Berufung eingelegt. Das Cour d’appel in Paris verlangt von der UBS eine Zahlung von insgesamt 1,8 Milliarden Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus einer Busse in der Höhe von 3,75 Millionen Euro, einer Einziehung von einer Milliarde Euro sowie einer zivilrechtlichen Schadenersatzzahlung in der Höhe von 800 Millionen Euro.