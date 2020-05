Quartalsergebnisse

UBS steigert Gewinn trotz Corona-Krise auf 1,6 Milliarden Dollar

Die Quartalsergebnisse der Grossbank UBS liegen deutlich über dem Vorjahreswert. Die Bank rechnet damit, dass das Risiko von Kreditverlusten wegen der Corona-Pandemie steigt.

Die UBS hat im ersten Quartal trotz Coronavirus rund 40 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Anders als im vierten Quartal sind der grössten Schweizer Bank netto auch wieder neue Gelder zugeflossen. Für die nähere Zukunft gibt sie sich angesichts der weltweiten Krise und der hohen Unsicherheit jedoch sehr verhalten.

Unter dem Strich blieben der UBS in der Periode von Januar bis März 1,6 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von rund 40 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert entspricht. Ganz überraschend kommt die Zahl nicht: Die UBS hatte bereits vor ein paar Wochen einen Gewinn von rund 1,5 Milliarden Dollar angekündigt.