UBS möchte mit Credit Suisse über eine Übernahme der Bank sprechen

Die Credit Suisse befindet sich in einer Krise.

Die UBS soll Gespräche über eine vollständige oder teilweise Übernahme der Credit Suisse führen. Am Wochenende sollen sich die Verwaltungsräte der beiden Banken treffen, um über die möglicherweise folgenreichste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise zu beraten, wie mehrere mit den Gesprächen vertrauten Personen gegenüber der «Financial Times» berichteten.

Organisiert werden die Gespräche laut den Personen von der Schweizerischen Nationalbank SNB und der Aufsichtsbehörde Finma. Dadurch soll das Vertrauen in den Bankensektor der Schweiz gestärkt werden.

Absturz seit dem Mittwoch nach Saudi-News

Der Kollaps mehrerer regionaler US-Banken hatte zuletzt Unsicherheit im Bankensektor ausgelöst. Bei der ohnehin angeschlagenen Credit Suisse schlug dies am Mittwoch besonders deutlich nieder. Am Mittwoch hatte der Chairman der saudischen National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, in einem Interview des Fernsehsenders Bloomberg TV zusätzliche Unterstützung kategorisch ausgeschlossen.