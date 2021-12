Steuerstreit in Frankreich – UBS muss nur 1,8 statt 4,5 Milliarden Euro zahlen

Im Berufungsprozess wurde am Montag das Urteil bestätigt: Die UBS muss aber nur noch 1,8 Milliarden Euro in Frankreich zahlen.

Die UBS muss wegen des Steuerstreits in Frankreich eine Mega-Busse zahlen. Im Berufungsprozess ist heute Montag das Urteil bestätigt worden. Allerdings fällt die Zahlung kleiner aus als noch in erster Instanz. Statt 4,5 sind es jetzt nur noch 1,8 Milliarden Euro.

Schwarzgeld in die Schweiz geholt

Die Vorwürfe gehen auf die Jahre 2004 bis 2012 zurück. Die Staatsanwaltschaft wirft der UBS vor, damals Angestellte nach Frankreich geschickt zu haben, um reiches Klientel anzuwerben. UBS soll die Kundschaft dann dazu animiert haben, ihr Geld in der Schweiz vorbei am französischen Fiskus zu platzieren. Insgesamt soll es um Vermögenswerte von mehr als zehn Milliarden Euro gehen.

Beispiellose Strafe

Die Grossbank war in dem Fall vor mehr als zweieinhalb Jahren in erster Instanz zu einer Geldbusse von mehr als 3,7 Milliarden Euro verurteilt worden. Das Gericht hatte geurteilt, dass es sich um ein Vergehen von «aussergewöhnlicher Schwere» handle. Gerichtskreisen zufolge war bis dahin eine Strafe für Steuerbetrug in dieser Höhe in Frankreich beispiellos.