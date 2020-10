Bis zu 20 Prozent : UBS plant Fixlohnerhöhungen für ausgewählte Mitarbeitende

Um sich vor möglichen Abgängen zu schützen plant die UBS, die Löhne ausgewählter Mitarbeiter um bis zu 20 Prozent zu erhöhen. Mit dieser Massnahme will man wettbewerbsfähig bleiben.

Die UBS will die Fixlöhne ausgewählter erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anheben. Diese sollen in den Genuss einer Erhöhung des Fixlohnes um bis zu 20 Prozent kommen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag.