Nach CS-Übernahme : UBS präsentiert eine Milliarde Reingewinn fürs erste Quartal

«Unser gutes Ergebnis und die hohen Kapitalzuflüsse in diesem Quartal belegen, dass unsere Kunden uns in diesem unsicheren Umfeld weiterhin als Hort der Stabilität betrachten», sagt Sergio P. Ermotti, CEO der UBS.

«Mit einem Quartalsgewinn vor Steuern von 1,5 Milliarden Dollar steht die UBS gut da. Auf ausgewiesener Basis und unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Rückstellungen für Rechtsfälle im Zusammenhang mit Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den USA um USD 665 Millionen betrug der Vorsteuergewinn im ersten Quartal 2023 USD 1495 Millionen, ein Rückgang um 45% YoY», teilt die Bank am Dienstagmorgen in ihrem Quartalsbericht mit.