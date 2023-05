UBS rechnet nach Fusion mit Credit Suisse mit Rekordgewinn

Die UBS hat sich in diesem Jahr bereit erklärt, die Credit Suisse im Rahmen eines vom Schweizer Staat unterstützten Notverkaufs zu übernehmen.

Durch die Übernahme der Credit Suisse wird die UBS im zweiten Quartal voraussichtlich einen historischen Gewinn verbuchen. Die grösste Schweizer Bank musste in der Nacht auf Mittwoch der US-Börsenaufsicht SEC Bericht erstatten.



Die UBS Group AG hat weitere Anhaltspunkte dafür geliefert, wie sich ihre Notübernahme der Credit Suisse in kurzfristigen Gewinnen niederschlagen wird. Sie rechnete mit einem massiven buchhalterischen Gewinn von 34,8 Milliarden Dollar aus der Fusion sowie mit Milliarden an potenziellen rechtlichen und regulatorischen Kosten, wie «Bloomberg» schreibt.