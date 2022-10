3. Quartalszahlen : UBS-Reingewinn geht um 24 Prozent zurück

Auch die Bank sprach von einem «guten Ergebnis in einem schwierigen Umfeld».

Vor Steuern erzielte die UBS einen Gewinn von 2,32 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von knapp 20 Prozent entspricht. Die Bank sprach von einem «guten Ergebnis in einem schwierigen Umfeld». Die Kunden machten sich allerdings nach wie vor Sorgen über die anhaltend hohe Inflation, die gestiegenen Energiepreise, den Krieg in der Ukraine und die Nachwirkungen der Pandemie, sagte Bankchef Ralph Hamers.