Die UBS betreibt in der Schweiz knapp 240 Filialen. In wenigen Monaten macht die Grossbank jeden sechsten Standort dicht. Wie die « NZZ » schreibt, werden 44 ihrer 239 Filialen ihre Pforten schliessen. Wie die Bank gegenüber der Zeitung bestätigt, werde der Abbau quer über die Schweiz stattfinden, die Liste der Filialen ist bereits bekannt.

Rund 150 Mitarbeiter sind von den Schliessungen betroffen. Momentan sind allerdings keine Entlassungen geplant, die Angestellten sollen in anderen Geschäftsstellen und Bereichen weiterbeschäftigt werden. Axel Weber, der Verwaltungsratspräsident der Bank, sagte zuletzt der «NZZ am Sonntag», dass es in der Bank keine Restrukturierungsprogramme während der Pandemie geben wird.