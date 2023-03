UBS schluckt CS – wie gross ist der Schaden für die Schweiz?

Kunz: «Mit Notrecht kann man fasts alles machen, ich habe sehr gehofft, es kommt nicht dazu. Man kann nicht Notrecht in Kraft treten, wenn es nicht so ist, am Donnerstagabend wäre das noch nicht erlaubt gewesen, das heisst, man hat sich auf etwas berufen, das juristisch mehr als zweifelhaft ist. Die rechtliche Basis Notrecht könnte sich meines Erachtens als Bumerang erweisen.»

Hässig: «Wir sind in einer Zeit gelandet, in der man vieles macht. Aber die Finanzministerin von Amerika und England haben gelobt, dass man etwas unternimmt. Das war wohl nicht zufällig, am Freitag kamen die Telefonanrufe aus Washington, dann hat die kleine Schweiz jetzt etwas gemacht. Die Thematik ist aber eine andere. Die obersten Verantwortlichen in der Schweiz, der Spitze der Nationalbank und im Bundeshaus haben einfach nichts gemacht, die CS steht seit Monaten schief, seit dem Führungswechsel im Juli. Ständig gab es irgendwo Lecks, es lief fast nach Drehbuch. Was haben unsere obersten Leute gemacht? Nichts. Thomas Jordan hat versagt. Er ist ein hochgelobter Professor, seit 11 Jahren Nationalbankchef, aber vielleicht ist er das schon zu lange. Man muss hineinschauen. Ich verstehe nicht, was die gemacht haben, am Montag sagte Herr Jordan noch, es ist kein Problem.»