UBS streicht 85 Prozent aller Stellen in der CS-Investmentbank

Ende April waren noch rund 17’000 Angestellte bei der CS-Investmentbank. Laut Analysten könnte die UBS in den kommenden zwei Jahren bis zu 85 Prozent dieser Arbeitsplätze streichen, also etwa 14’500 Stellen. Weil viele bereits zur Konkurrenz wechseln (siehe Box) und die UBS mit einjährigen Lohnfortzahlungen zur Kündigung lockt, dürften es am Ende nicht ganz so viele Entlassungen sein.