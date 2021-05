Erste Kündigungen - UBS streicht 700 Stellen in der Schweiz

Die UBS will im Rahmen eines Restrukturierungsplans in den nächsten drei Jahren rund eine Milliarde Franken einsparen. Um das zu erreichen, leitete sie einen breit angelegten Stellenabbau ein. Wie «Bloomberg» unter Bezug auf Personen mit Kenntnis der Angelegenheit berichtet, werden jetzt in einem ersten Schritt allein in der Schweiz bis zu 700 Stellen gestrichen.