UBS verzichtet auf Staatsgarantie – «Jetzt wird die CS abgewrackt»

Das ist passiert

Die UBS kündigt am Freitagmorgen überraschend per sofort den Garantievertrag vom Bund , den es durch die Übernahme der Credit Suisse (CS) gab. Bis zu neun Milliarden Franken hätte der Bund bezahlt, wenn die CS einen Verlust von mehr als fünf Milliarden Franken macht.

Darum verzichtet die UBS auf die Staatsgarantie

Auch der emeritierte Bankenprofessor Hans Geiger glaubt, dass die UBS vor allem ein Signal an die Börse senden wollte. «Damit zeigt die UBS, dass sie die Risiken der CS in den Griff bekommen hat», sagt Geiger zu 20 Minuten. Jetzt könnte sich der Super-Deal für die UBS auch an der Börse auszahlen, so Geiger. Seit Börseneröffnung am Freitag legte die UBS-Aktie um über vier Prozent zu.