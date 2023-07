UBS will bis zu 75 Prozent der russischen CS-Kunden rauswerfen

Der Top-Manager Iqbal Khan will laut einem Bericht fast alle russischen Kundinnen und Kunden der CS loswerden.

Die Bank will weniger Risiko als die CS eingehen.

Die UBS will sich vom Grossteil der russischen Kundinnen und Kunden der CS trennen.

Die UBS will nach der Fusion mit der Credit Suisse (CS) nicht nur Tausende Angestellte entlassen. Seit sie Einblick in die Kundendossiers der CS hat, will sie sich auch von zahlreichen Kundinnen und Kunden trennen.