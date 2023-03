Credit Suisse: UBS will CS-Deal mit Michael Klein verhindern

Die beiden Parteien planten unter dem Namen CS First Boston die Auslagerung des Investmentbanking-Geschäfts der Credit Suisse. Michael Klein sollte die Führung des Geschäfts übernehmen.

Denn die UBS will den umstrittenen Deal rückgängig machen.

Gemäss dem Bericht der «Financial Times» ist die UBS-Führung der Meinung, dass Michael Klein das Geschäft deutlich unter Marktwert erhalten habe. «Das Geschäft wurde abgeschlossen, als der verkaufenden Bank die Pistole auf die Brust gesetzt wurde, und wir sind nicht mehr in dieser Position. Wir sind nicht hier, um Michael Klein auf Kosten unserer Aktionäre zu bereichern», zitiert die «Financial Times» eine anonyme Quelle. Kritiker aus Aktionärskreisen bemängelten den Deal schon seit längerem.

Michael Klein wollte Investmentbank der Credit Suisse übernehmen

Im Oktober 2022 begann Michael Klein Verhandlungen mit der Credit Suisse. Ziel war es, das Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft der Credit Suisse mit seiner persönlichen Beratungsfirma zu fusionieren. Später sollte das Geschäft unter dem Namen CS First Boston ausgelagert werden und möglicherweise gar selbstständig an die Börse gehen. Im Zuge dessen erwarb die Credit Suisse die Beratungsfirma von Michael Klein für rund 175 Millionen Dollar.

Diese Idee ist durch die Übernahme durch die UBS wohl vorerst vom Tisch . Die Geschäftsleitung der UBS habe nun ein Juristenteam damit beauftragt, den Abspaltungsvertrag des Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäfts so kostengünstig wie möglich rückgängig zu machen.

Faktisch dürfte die Realisierung der Pläne von Michael Klein wohl so oder so kaum zu bewältigen sein. Die Pläne zur CS First Boston sahen eine enge Zusammenarbeit mit dem Vermögensverwaltungs- und Handelsgeschäft sowie dem Kapital der Credit Suisse vor. Die neue Führung möchte laut eigenen Angaben diesen risikobehafteten Teil des Geschäfts jedoch loswerden.