Archegos-Skandal: UBS zahlt für Tochtergesellschaft Credit Suisse Bussen in Höhe von 388 Mio. Dollar

Im Rahmen der am Montag bekannt gegebenen Beschlüsse stimmte die Credit Suisse der Zahlung von 269 Mio. Dollar an die US-amerikanische Federal Reserve und von 87 Mio. britischen Pfund (USD 119 Mio.) an die britische Prudential Regulation Authority zu

Zusätzliche Rückstellung

Im Rahmen der am Montag bekannt gegebenen Beschlüsse stimmte die Credit Suisse der Zahlung von 269 Mio. Dollar an die US-amerikanische Federal Reserve und von 87 Mio. britischen Pfund (USD 119 Mio.) an die britische Prudential Regulation Authority zu.



Credit Suisse werde in ihrem Abschluss für das zweite Quartal 2023 eine zusätzliche Rückstellung in dieser Angelegenheit ausweisen. UBS Group AG werde diese Rückstellung im Rahmen der Akquisition der Credit Suisse nach der Erwerbsmethode bilanzieren.