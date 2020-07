vor 38min

Angst vor Corona-Fällen

UBS zückt bei den Angestellten ständig den Fiebermesser

Die Banker müssen zum regelmässigen Messen der Körpertemperatur antraben – egal ob in der Garage oder nach der Rauchpause. Andere Firmen setzen dagegen auf Homeoffice.

von Dominic Benz

1 / 8 Fiebermessen gehört zum neuen Alltag der Banker bei der UBS. Foto: Keystone Wie der Finanzblog «Inside Paradeplatz» schreibt, misst die Grossbank dauernd und überall die Temperatur ihrer Angestellten. KEYSTONE Die Bank zückt den Fiebermesser gleich nach der Ankunft mit dem Auto in der Garage beim Lift, zwischendurch nach der Rauchpause sowie beim Gang von einem UBS-Gebäude ins andere oder beim Wechsel zwischen Abteilungen. KEYSTONE

Darum gehts Die UBS misst die Temperatur ihrer Angestellten.

Den Fiebermesser zückt die Bank offenbar bei jeder Gelegenheit.

Auch die Zurich-Versicherung führt Messungen grossflächig durch.

Banker beschäftigen sich tagtäglich mit Geld, Konten, Aktienkursen und Portfolios. Bei der UBS ist in Corona-Zeiten eine neue Beschäftigung hinzugekommen: das Fiebermessen. Am Hauptstandort in Zürich misst die Grossbank ständig und überall die Körpertemperatur ihrer Angestellten.

Wie der Finanzblog «Inside Paradeplatz» erfahren haben will, zückt die UBS den Fiebermesser gleich nach der Ankunft mit dem Auto in der Garage beim Lift, zwischendurch nach der Rauchpause sowie beim Gang von einem UBS-Gebäude ins andere oder beim Wechsel zwischen Abteilungen.

Zurich mit grossflächigen Fieberkontrollen

Auf Anfrage gibt sich die UBS zurückhaltend. Man habe in der Vergangenheit an allen grösseren Standorten Temperaturmessungen durchgeführt, heisst es lediglich. Das hätten auch andere Firmen gemacht. Heute gebe es nur noch an sehr wenigen, stark frequentierten Standorten Temperaturmessungen.

Die Zurich-Versicherung zitiert ihre Angestellten ebenfalls zum regelmässigen Fiebermessen. Wie ein Sprecher 20 Minuten bestätigt, gebe es automatische Temperaturkontrollen an Büroeingängen und eine manuelle Messung an den Garageneingängen. Diese führe man am Hauptsitz, an den Regionalsitzen sowie an den Help Points durch.

Keine Daten gespeichert

Beim Messen verspricht die Zurich-Versicherung Datenschutz. «Während der Messung werden keine persönlichen Daten gesammelt und gespeichert», sagt der Sprecher. Ohnehin setze das Unternehmen auf Homeoffice. Das Arbeiten von zu Hause bleibe bis auf weiteres die bevorzugte Strategie der Zurich Schweiz. Nach der Ferienzeit Mitte August beurteile man die Situation neu.

Die UBS-Konkurrentin Credit Suisse verzichtet hingegen aufs Fiebermessen. So auch die Versicherer Swiss Re und die Axa. Die Mitarbeiter seien aber angewiesen, mit Grippe- und Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben, so eine Axa-Sprecherin.