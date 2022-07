Tropanalkaloide gefunden: Übelkeit und Kopfschmerzen drohen – Migros ruft Mais-Chips zurück

In Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde ruft Migros «Alnatura Mais Chips natur» und «Alnatura Mais Chips Paprika» wegen eines zu hohen Tropanalkaloid-Werts zurück. Zuvor wurde bei einer Kontrolle ein erhöhter Wert an Tropanalkaloiden festgestellt. Diese pflanzlichen Inhaltsstoffe kommen vor allem in Beikräutern auf Feldern vor und können beim Verzehr zu gesundheitlichen Problemen wie Übelkeit und Kopfschmerzen führen.