Ausschreitungen

Über 100 Festnahmen nach Plünderungen in Chicago

In einer bekannten Einkaufsgegend von Chicago demolierten mehrere hundert Menschen Schaufensterscheiben und stahlen Waren. Es kam auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Auslöser war ein Schusswechsel: SWAT-Polizisten sperren die Strassen in Chicago ab. (10. August 2020)

In der US-Millionenmetropole Chicago ist es zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. US-Medien berichten von mehreren hundert Menschen, die in der Nacht zum Montag in einer bekannten Einkaufsgegend, der sogenannten Magnificent Mile, Schaufensterscheiben demolierten und Waren stahlen. Auf Videos sind auch Auseinandersetzungen mit der Polizei zu sehen. Mehr als 100 Verdächtige seien festgenommen und zwei Menschen angeschossen worden, hiess es. 13 Polizisten seien verletzt worden.