Pratteln BL: Zöllner fassen mutmasslichen Dieb mit mehr als 100 gestohlenen Schmuckstücken im Gepäck

Das Assortiment von Schmuckstücken und der Lenker des Fahrzeuges wurden von der BAZG an die Polizei Basel-Landschaft übergeben.

Beamte des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit entdeckten in einem Auto an der Raststätte Pratteln mutmassliches Diebesgut.

Eine Kontrolle des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit BAZG in Pratteln führte zur Entdeckung von diversen verdächtigen Schmuckstücken in einem Fahrzeug. Wie das BAZG in einer Medienmitteilung kommuniziert, hegt die Behörde den Verdacht auf Diebstahl.