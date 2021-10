Tropenhaus Wolhusen LU – Über 1000 exotische Insekten sollen vor dem Tod bewahrt werden

Eine Lösung war in greifbarer Nähe: Laut Mumenthaler war geplant, dass im Tropenhaus schon vor der Corona-Pandemie eine aufwändige neue Attraktion mit wirbellosen Tieren hätte eingerichtet werden sollen. Die Corona Situation hat dies finanziell verunmöglicht. Am 21. September dieses Jahres erhielt Mumenthaler einen Anruf von Schweizer, welcher ihn um Hilfe bat, da er gehört hatte, dass es im Tropenhaus schon Insekten gibt. Für Schweizer war schliesslich das Angebot von Mumenthaler, die Ausstellung über den Verein Insectorum zu retten und im Tropenhaus zu installieren, die ersehnte Lösung. Schweizer ergänzt: «Ich und meine Frau brachen in Tränen aus vor Freude, weil wir gewusst haben, dass unser Lebenswerk in guten Händen weiter geführt wird.»