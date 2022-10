«Moonswatch»: «Über 1000 Franken Gewinn» – stundenlanges Warten für eine Uhr

Emanuele (15) und Linus (15) stehen am Samstag vor einem Zürcher Swatch-Shop an, um eine «Moonswatch» erwerben und teuer weiterverkaufen zu können.

Täglich bilden sich Schlangen vor Swatch-Shops, um die begehrte Uhr ergattern zu können. So auch am Samstag vor einem Shop in Zürich.

Der Hype um die «Speedmaster Moonswatch» von Swatch bleibt ungebrochen . Die Uhr aus der Kooperation von Swatch und Omega ist gerade auch deshalb sehr beliebt, weil Influencer auf Instagram und Tiktok dafür werben. Die an die Omega Speedmaster angelehnte Uhr kostet «nur» 250 Franken. Wie 20 Minuten erfahren hat, stehen auch noch Monate nach Launch der Moonswatch täglich Personen vor Schweizer Swatch-Shops teils stundenlang an, um eines der elf Modelle zu ergattern. Pro Person kann jeweils pro Tag nur eine Uhr erworben werden.

«Wir sind bereits seit 5.30 Uhr am Anstehen», sagt Emanuele (15) am Samstagmorgen zu 20 Minuten. Gemeinsam mit Freund Linus (15) steht er nahezu jedes Wochenende vor einem Zürcher Swatch-Shop, um eine der Moonswatch-Uhren zu bekommen. Dabei kaufen sie die 250 Franken teuren Uhren nicht für sich, sondern verkaufen diese online weiter. Mit den beliebten Modellen könne man «bis zu 1000 Franken und darüber» erzielen, sagt Emanuele. Auch Linus bestätigt ähnliche Wiederverkaufspreise. «Bei den einen Uhren macht man nur so 30 Franken plus, bei anderen bis zu 800 Franken.»